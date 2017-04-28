Топ Новости
<
>

Вследствие штурма македонского парламента пострадали более сотни человек

28 апреля в 11:31

За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 полицейских и трое депутатов.

Македония парламент
Во время стычек в Македонии пострадали 109 человек
Соцсети
Вследствие столкновений возле парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов, сообщает местное издание MRT.

Погибших и тяжело травмированных нет.

Читайте также: Силовики разблокировали парламент Македонии
Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламента Македонии в Скопье.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие  - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Македония парламент столкновения
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...