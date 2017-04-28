Вследствие штурма македонского парламента пострадали более сотни человек

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За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 полицейских и трое депутатов.

Во время стычек в Македонии пострадали 109 человек Соцсети

Вследствие, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек. За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов, сообщает местное издание MRT.

Погибших и тяжело травмированных нет.

Около 200 человек, среди которых были люди в масках, вечером в четверг, 27 апреля, ворвались в здание парламентав Скопье.

Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.

Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.