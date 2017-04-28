Вследствие штурма македонского парламента пострадали более сотни человек

За помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 полицейских и трое депутатов.
Погибших и тяжело травмированных нет.
Поводом для беспорядков стало выдвижение кандидатом в спикеры парламента лидера "Демократического союза за интеграцию", этнического албанца Талата Джафери.
Протестующие - сторонники бывшего премьер-министра страны Николы Груевского - утверждают, что депутаты от "Социал-демократического союз Македонии" пытаются незаконно избрать нового спикера, и называют их действия попыткой государственного переворота.ZN.UA