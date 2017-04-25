Вследствие авиаудара по больнице в Идлибе погибли не менее 12 человек – Reuters

Медики и наблюдатели говорят, что удар осуществлялся сирийской или российской авиацией.

Сирийская или российская авиация нанесли еще один удар по районам повстанцев

Сирийская или российскаянанесла авиаудар по больнице в подконтрольной повстанцам провинции Идлиб. Вследствие удара погибли не менее 12 человек, сообщает Reuters , ссылаясь на международные правозащитные организации и медиков, которые были очевидцами ситуации.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на

4 апреля в сирийской провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы, сирийская армия провела атаки с помощью газа, которые привели к смерти 72 человек, в том числе, 11 детей. Около 400 человек получили ранения, в частности химические ожоги глаз и дыхательных путей. Правозащитные организации утверждают, что для атак армия Асада использовала запрещенное химическое оружие, от использования которого ранее публично отказалась.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели".