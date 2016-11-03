Всеобщая декларация прав человека побила свой же рекорд

Текст декларации перевели на 501-й язык.

Декларация прав человека установила новый рекорд un.org

Текст Всеобщей декларации прав человека побил собственный рекорд: колличество его переводов перевесило 500. 501-м языком, на который перевели документ, стал язык жителей Северной Боливии кечау.

Как сообщили в Центре новостей ООН, еще 17 лет назад этот документ был переведен на 298 языков и диалектов и уже тогда декларация была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. А последнее время появилось большое чиcло переводов Всеобщей декларации на языки, на которых говорят коренные народы в Латинской Америке.

"В ООН исходят из того, что знания о закрепленных в Декларации основных правах и свободах должны быть доступны для всех категорий населения и групп, независимо от их численности", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что декларация также записана на специальный "вечный" кварцевый диск.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую декларацию прав человека в качестве ориентира, к которому должны стремиться все государства-члены.