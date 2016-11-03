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Всеобщая декларация прав человека побила свой же рекорд

3 ноября в 08:35

Текст декларации перевели на 501-й язык.

декларация
Декларация прав человека установила новый рекорд
un.org
Текст Всеобщей декларации прав человека побил собственный рекорд: колличество его переводов перевесило 500. 501-м языком, на который перевели документ, стал язык жителей Северной Боливии кечау.

Как сообщили в Центре новостей ООН, еще 17 лет назад этот документ был переведен на 298 языков и диалектов и уже тогда декларация была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. А последнее время появилось большое чиcло переводов Всеобщей декларации на языки, на которых говорят коренные народы в Латинской Америке.

"В ООН исходят из того, что знания о закрепленных в Декларации основных правах и свободах должны быть доступны для всех категорий населения и групп, независимо от их численности", - сказано в сообщении.  

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Ранее сообщалось, что декларация также записана на специальный "вечный" кварцевый диск.

10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея приняла Всеобщую декларацию прав человека в качестве ориентира, к которому должны стремиться все государства-члены. 

По материалам: ZN.UA
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