ВС Турции уничтожили 60 объектов террористов в Сирии

Турция подвела итоги операции "Щит Евфрата" в Сирии за 22 дня.

Турция подвела итоги своей операции в Сирии за 22 дня sputniknews.com

С начала операции "Щит Евфрата" по 824 опорным пунктам террористов нанесено 3330 огневых ударов. На 22-й день операции ВС Турции произвели 171 выстрел из САУ "Фыртына" по 60 выявленным объектам террористической организации ИГ, сообщает Генштаб.

В среду, 21 сентября, на территории между районами Аазаз-Раи пять специальных групп, состоящих из бойцов оппозиции, продолжили наступление на позиции террористической организации ИГ на южном направлении.

На данный момент обеспечен контроль над населенными пунктами Бахвуртан и Джакка на западе Раи. Продолжается наступление на населенный пункт Йени Ябан.

С начала операции по 824 опорным пунктам террористов нанесено 3330 огневых ударов.

ВВС международной коалиции провели 3 авиарейда по позициям ИГ в регионе Бахвуртан (Зейтинлик), в ходе которых ликвидировано 4 террориста, уничтожено 2 строения и 2 единицы минометного оружия террористов боевиков.

Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Сообщалось о том, что поддерживаемая турецкими войсками Сирийская освободительная армия освободила от боевиков ИГИЛ пять деревень в районах Джераблус и Чобанбей.