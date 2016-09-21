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ВС Турции уничтожили 60 объектов террористов в Сирии

21 сентября в 13:19

Турция подвела итоги операции "Щит Евфрата" в Сирии за 22 дня.

Алеппо Сирия
Турция подвела итоги своей операции в Сирии за 22 дня
sputniknews.com
С начала операции "Щит Евфрата" по 824 опорным пунктам террористов нанесено 3330 огневых ударов. На 22-й день операции ВС Турции произвели 171 выстрел из САУ "Фыртына" по 60 выявленным объектам террористической организации ИГ, сообщает Генштаб. 

В среду, 21 сентября, на территории между районами Аазаз-Раи пять специальных групп, состоящих из бойцов оппозиции, продолжили наступление на позиции террористической организации ИГ на южном направлении.

На данный момент обеспечен контроль над населенными пунктами Бахвуртан и Джакка на западе Раи. Продолжается наступление на населенный пункт Йени Ябан.

С начала операции по 824 опорным пунктам террористов нанесено 3330 огневых ударов.

ВВС международной коалиции провели 3 авиарейда по позициям ИГ в регионе Бахвуртан (Зейтинлик), в ходе которых ликвидировано 4 террориста, уничтожено 2 строения и 2 единицы минометного оружия террористов боевиков.

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Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Сообщалось о том, что поддерживаемая турецкими войсками Сирийская освободительная армия освободила от боевиков ИГИЛ пять деревень в районах Джераблус и Чобанбей.

По материалам: Агентство Анадолу
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Тэги Турция Сирия уничтожение боевики
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2 комментария
  • a_ara1 Сегодня, 14:11 The United States decided to transfer the ISIS from Syria to Libya, in Afriku..Kasatelno debate on who and how to destroy the convoy, I did not see a problem in any of the options - whether Syrian or Russian aircraft, or provocative destruction of the column, to gloss over the coating to Deir ez-Zor. The convoy is a reason, because it cost quite a trivial task to cover the situation of Deir ez-Zorom, so the story of the convoy will be for some time to chew, trying to shift the responsibility for the failure of Assad's "truce". It would not be the story, would appear different, where the United States had accused Damascus and Moscow that is, they have broken "truce" rather than the United States, have air support when the Caliphate under the Deir ez-Zorom ... Arayik Sargsyan, Academician , Honorary Consul of Macedonia to Armenia, President of the Academy of Geopolitics.http://knowpc.ru/razgovory-obo-vsem/ssha-reshili-perebrosit-igil-iz-sirii-v-liviju-v-afriku/ Ответить Цитировать Пожаловаться
  • a_ara1 Сегодня, 14:09 США решили перебросить ИГИЛ из Сирии в Ливию, в Африку..Касательно споров на тему того, кто и как уничтожил конвой, то не вижу проблем ни в одном из вариантов - будь то сирийские или российские самолеты или же провокационное уничтожение колонны, чтобы замазать налет на Дейр-эз-Зор. Конвой это повод, так как стоит вполне тривиальная задача прикрыть ситуацию с Дейр-эз-Зором, поэтому историю с конвоем будут еще некоторое время жевать, пытаясь переложить на Асада ответственность за срыв "перемирия". Не было бы этой истории, появилась бы другая, где США надо было обвинить Дамаск и Москву в том, что это они сорвали "перемирие", а не США, когда оказали авиаподдержку Халифату под Дейр-эз-Зором...Араик Саргсян, академик, Почётный Консул Македонии в Армении, президент Академии Геополитики.http://rusdozor.ru/2016/09/18/ssha-reshili-perebrosit-igil-iz-sirii-v-liviyu-v-afriku/ Ответить Цитировать Пожаловаться
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