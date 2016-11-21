Армия Ирака взяла под контроль три населенных пункта на подступах к Мосулу

Войска правительства страны выбили террористов ИГИЛ из пригородов на востоке Мосула.

Террористов оттеснили вглубь города the Great Middle East

в ходе ожесточенных боев с террористами установили контроль над тремя населенными пунктами на востоке Мосула, сообщает Anadolu со ссылкой на телевидение Ирака.

Столкновения между вооруженными силами страны и террористами продолжаются, из-за непрекращающихся боев восточные пригороды Мосула уже покинуло 3200 мирных жителей, преимущественно женщины и дети.

Ранее Министерство по делам миграции Ирака сообщало о том, что в связи с операцией по освобождению города от террористов, в лагерь для беженцев переселилось 62 тысячи человек.

Напомним, 20 октября иракская армия совместно с курдскими военными формирования "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на иракский город Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.

За время проведения операции ликвидировано более 1300 боевиков ИГИЛ, сообщили в международной коалиции во главе с США.