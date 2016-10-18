Время ударить по "машине лжи" Путина – The Times

Обозреватель считает, что властям Британии время защитить своих граждан от российской ядовитой пропаганды.

Британскому правительству стоит прекратить миндальничать с RT и защитить британцев от российской пропаганды. Sputnik

Режим Владимира Путина убивает журналистов, репрессирует гомосексуалов, бросает за решетку несогласных, убивает диссидентов, уничтожает города, атакует гуманитарные конвои, сбивает гражданские авиалайнеры, разжигает ксенофобию и силой изменяет национальные границы.

А вчера его государственный пропагандист пожаловался на "ограничение его свободы", потому что банк в Великобритании попросил его держать свой счет где-то в другом месте. Как сказал Оскар Вальд, прочитав "Лавку древностей" Чарльза Дикенса, надо иметь каменное сердце, чтобы не рассмеяться.

Так на страницах The Times пишет обозреватель Оливер Камм, напоминая, что российский англоязычный телеканал RT до 2009 года назывался Russia Today. Смена названия не помогла ему скрыть то, что он служит Путину и удовлетворяет все его капризы. Вчера главный редактор RT пожаловался, что банк NatWest пригрозил закрытием его счетов. Кремль в ответ пообещал сделать то же самое с финансами BBC в России. После этого NatWest согласился пересмотреть свое решение.

Несмотря на весь пафос Москвы, угрозу банка вряд ли можно рассматривать как "государственные притеснения смелой телекомпании". Наоборот, RT очень долго использует толерантность британского конституционного общества, чтобы подорвать его же.

"И это не мои слова, так говорят корреспонденты RT. Сара Фирт, которая работала на канале 5 лет, уволилась с должности корреспондента в Лондоне в 2014 году в знак протеста против российских обвинений в адрес Украины в уничтожении рейса MH17 Malaysia Airlines. Она назвала это "очевидной шокирующей дезинформацией". Регулятор Ofcom 15 раз обвинил RT в нарушении кодекса телетрансляции, в частности нормы об обязанности сообщать новости беспристрастно. Среди наиболее грубых случаев лжи было сообщение, что BBC инсценизировал химическую атаку режима Асада в Сирии", - говорится в статье.

Автор отмечает, что RT постоянно приглашает в студию в качестве экспертов "расистов, неонацистов, поклонников НЛО, любителей теорий заговора 11 сентября и сомнительных фантастов".

"Демократические страны выступают за свободу слова. Но одностороннее либертарианство, которое отрицает право общества защитить себя от врагов, - это никакой не либерализм вообще. Британскому гражданскому обществу, регулятору телетрансляций и избранному правительству пора прекратить миндальничать с RT. Это не нормальный телеканал новостей, а объединение мошенников на службе кровавого автократа. Закрыть его банковские счета – это наименьшая проблема из тех, которые мы должны устроить ему", - говорится в статье.

В середине сентября британское издание The Times писало, что Ofcom заподозрил российский телеканал в предвзятости при освящении деятельности компании Cuadrilla, занимающейся сланцовым газом. Зафиксировав 15 нарушений правил телевизионного вещания, Ofcom начал проверку в отношении RT.

До этого, в 2014 году британский регулятор усмотрел нарушения в работе RT относительно сюжетов, связанных с освещением украинского кризиса. Претензии, в частности, заключались в том, что телеканал представлял события в Украине исключительно с позиции российских властей.