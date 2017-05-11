Временный директор ФБР не сказал Сенату, фигурирует ли Трамп в деле по России - Reuters

Хотя сам Трамп вспоминал, что уволенный Коми уверял его в отсутствии таких подозрений в рамках дела о вмешательстве России в выборы.

В ФБР не сказали, фигурирует ли Трамп в расследовании дела относительно вмешательства России в выборы в США.

Исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю МакКабе отказался отвечать на вопросы Комитета Сената по вопросам разведки о том, действительно ли экс-директор бюро Джеймс Коми говорил президентуоб отсутствии каких-либо подозрений относительно его сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает Reuters, добавляя, что МакКабе предстал перед Комитетом вместо уволенного директора ФБР, чье отстранение от должности вызвало скандал в Вашингтоне.

Голова от республиканцев в Комитете Сената по вопросам разведки Ричард Бурр спросил МакКабе, слышал ли он хоть когда-то, как Коми говорил Трампу, что он - не субъект расследования. Временный глава ФБР уклонился от ответа, сказав, что он не может комментировать расследование, которое сейчас продолжается.

В свою очередь, сам Дональд Трамп в письме, которым уволил Коми, писал: "Хотя я очень ценю, что вы сообщили мне в трех отдельных случаях, что я не под следствием, я все же согласен с решением Департамента юстиции, что вы не можете эффективно возглавлять бюро".

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.