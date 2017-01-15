Возле Ливии затонуло судно с более ста мигрантами

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Живыми нашли пока только четыре человека.

Возле Ливии затонуло судно с мигрантами Asna

Судно, на борту которого находились 107 мигрантов , затонуло в 30 милях от побережья Ливии.

Спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми, передает Asna.

Спасательная операция, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько военных кораблей, самолет и вертолет.

Спасательные работы затрудняют плохие погодные условия.

По данным Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тыс. человек, большинство из них были из Нигерии.