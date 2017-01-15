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Возле Ливии затонуло судно с более ста мигрантами

15 января в 03:21

Живыми нашли пока только четыре человека. 

Судно с мигрантами
Возле Ливии затонуло судно с мигрантами
Asna
Судно, на борту которого находились 107 мигрантов, затонуло в 30 милях от побережья Ливии.  

Спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми, передает Asna. 

Спасательная операция, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько военных кораблей, самолет и вертолет. 

Спасательные работы затрудняют плохие погодные условия.

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По данным Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тыс. человек, большинство из них были из Нигерии. 

По материалам: Asna
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