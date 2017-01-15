Возле Ливии затонуло судно с более ста мигрантами

Живыми нашли пока только четыре человека.
Спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми, передает Asna.
Спасательная операция, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько военных кораблей, самолет и вертолет.
Спасательные работы затрудняют плохие погодные условия.
По данным Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тыс. человек, большинство из них были из Нигерии.Asna