Возле канадского острова Ньюфаундленд сел на мель айсберг

Фотографии айсберга, сделанные многочисленными туристами, появились в социальных сетях.

Городок Ферриленд на острове Ньюфаундленд стал туристической достопримечательностью: его скромный пейзаж разнообразился белоснежным айсбергом. В пасхальный уикенд на трассе, ведущей к городку, образовалась пробка из-за желающих сфотографироваться с плавучей ледяной горой, сообщает канадская телекомпания CBC News.

Море у побережья провинции Ньюфаундленд и Лабрадор известно в народе как "аллея айсбергов" из-за глыб арктического льда, каждую весну дрейфующих на юг. Часто они вмерзают в морской лед и стоят на месте до конца весны или начала лета, но этот айсберг сел на грунт и может задержаться надолго, предположил мэр Ферриленда Эйдриан Кавана в интервью The Canadian Press.

Этот достаточно большой айсберг застрял недалеко от побережья, превратившись в интересный фон для фотографий. Красивый айсберг неподалеку от берега - хорошая новость для туроператоров. "Аллея айсбергов" уже начала высокий сезон. Сообщается о сотне дрейфующих айсбергов в Атлантическом океане - гораздо больше, чем обычно для этого времени года.

Туристы специально приезжают на Ньюфаундленд, чтобы обойти айсберги на каяке. В этом году по "аллее айсбергов" уже прошло порядка 600 ледяных глыб, хотя за весь прошлый сезон их было 687.

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