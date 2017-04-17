Возле границ Латвии обнаружены российские подводные лодки

Российские вооруженные силы уже неоднократно были замечены вблизи границ стран Балтии.

Русский флот проявляет повышенный интерес к латвийским территориальным водам ИА Report

Национальные вооруженные силы Латвии заявляют, что две подводные лодки ВМС РФ были замечены в экономической зоне республики примерно в 10 км от государственной границы.

"16 апреля на расстоянии 5,5 морских миль от границы Латвии в исключительной экономической зоне были обнаружены две российские подводные лодки класса Кило", – сообщают Национальные вооруженные силы Латвии в Twitter.

Кроме того, в тот же на расстоянии 20 морских миль от территориальных вод было замечено судно технической поддержки подводной лодки класса Каштан.

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Активность флота и авиации РФ очень сильно повысилась в связи с ухудшением отношений между Россией и Западной коалицией на фоне роста конфликта в Украине. За минувшие годы о приближении к своему воздушному пространству русских самолетов неоднократно заявляли правительства балтийских стран, Дании и Великобритании. Также значительно выросла активность ВМФ РФ в Балтийском море.

В то время, как страны-члены НАТО рассматривают данные инциденты как тревожные сигналы о готовности применения силы, в РФ полеты своих бомбардировщики называют "рутинным патрулированием".