Возле Багдада в результате теракта погибли 10 человек

Теракт произошел после начала наступления иракской армии на Мосул.

Взрыв прогремел у КПП в 15 км к югу от Багдада Агентство Анадолу

В Ираке в результате теракта на пропускном пункте возле Багдада 10 человек погибли и 25 получили ранения.

"Взрыв прогремел у КПП в 15 км к югу от Багдада, когда мимо проезжал конвой автомобилей бойцов шиитских военных формирований", - сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Теракт произошел после того, как иракские силы начали наземную операцию по освобождению Мосула от "Исламского государства".

Сегодня, 17 октября, премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, "Исламское государство" с начала нынешнего года потеряло 12% своей территории в Ираке и Сирии, сократившись по площади до примерно 68,3 тыс. кв. км.

О прогрессе международной коалиции в борьбе против ИГИЛ заявлял президент США Барак Обама. По его словам, боевики теперь сосредоточены на обороне, а не на расширении территорий.