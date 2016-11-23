Войска коалиции нанесли серьезный удар по боевикам ИГИЛ в районе Ракки и Мосула

В ходе атак были уничтожены нефтяные скважины, буровые установки, техника, вооружение и боевые подразделения террористов.

Войска коалиции 24 раза атаковали позиции боевиков СБУ

За минувшие сутки, 22 ноября,24 раза атаковали позиции боевиков, сообщается в сводке Пентагона. При этом наибольшее количество ударов пришлось на сирийскую Ракку и иракский Мосул.

Бомбардировщики, истребители и беспилотники международной коалиции нанесли 13 авиаударов по позициям ИГИЛ в Сирии.

Возле сирийского города Абу-Камаля двумя авиаударами были уничтожены нефтяная скважина и буровая установка террористов.

Под Раккой семью авиаударами были уничтожены два тактических подразделения ИГИЛ, два транспортных средства с взрывчаткой, завод по изготовлению боеприпасов, две нефтяные скважины и две автоцистерны для транспортировки нефтеподуктов.

В районе Айн-Иссы тремя авиаударами уничтожены еще два подразделения боевиков, транспорт и минометная позиция.

Авиаударом под сирийским городом Манбидж было уничтожено боевое подразделение террористов.

Воздушные силы коалиции, в том числе штурмовая авиация, истребители и беспилотники, совместно с армией правительства Ирака нанесли по позициям ИГИЛ в Ираке 11 ударов.

Возле города Кайим были уничтожены фортификационные сооружения боевиков и еще одна военная фабрика террористов.

Под городом Бейджи в результате атаки были уничтожены боевое подразделение ИГИЛ, транспортные средства боевиков и бункер.

В ходе атаке на город Кисик уничтожено тактическое подразделение боевиков и их транспортные средства.

Во время массированной атаки пригородов Мосула, силам коалиции и армии Ирака удалось уничтожить шесть тактических подразделений террористов, шесть лодок, семь транспортных средств, в том числе и нагруженных взрывчаткой, фортификационные сооружения боевиков, и их огневые позиции. Также были повреждены два канала поставки.

Главной задачей войск международной коалиции во время проведения операции было вытеснение боевиков из стратегически важного Мосула, по которому было нанесено шесть ударов.

Напомним, вчера, 22 ноября, силы международной коалиции во главе с США провели воздушные удары по мосту через реку Тигр, чем ограничили движение боевиков "Исламского государства" между западной и восточной частями Мосула. В начале недели, 21 ноября, войска правительства страны выбили террористов ИГИЛ из пригородов на востоке Мосула.