Войска Асада возобновили бомбежки Алеппо

Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Алеппо снова находится под огнем sputniknews.com

Сирийский город Алеппо подвергся обстрелам спустя несколько часов после того, как силы Башара Асада объявили о своем выходе из соглашения о прекращении огня, передает "Русская служба би-би-си" со ссылкой на правозащитников из Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается об артиллерийских обстрелах и бомбардировках кварталов Аль-Амирия и Аль-Сукари на юго-западе города. Также под огонь правительственных войск попали несколько деревень к западу от Алеппо. Пострадал и один из конвоев, который занимался доставкой гуманитарной помощи.

Минобороны России со своей стороны заявило, что юго-западные районы города подверглись нападению боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра". Пока не сообщается, принимала ли в ударах по Алеппо российская авиация.

Несколькими часами ранее командование войск Башара Асада заявило, что не видит смысла далее соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было подписано представителями США и России в ночь на 10 сентября.