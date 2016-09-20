Войска Асада возобновили бомбежки Алеппо

Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Сообщается об артиллерийских обстрелах и бомбардировках кварталов Аль-Амирия и Аль-Сукари на юго-западе города. Также под огонь правительственных войск попали несколько деревень к западу от Алеппо. Пострадал и один из конвоев, который занимался доставкой гуманитарной помощи.
Минобороны России со своей стороны заявило, что юго-западные районы города подверглись нападению боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра". Пока не сообщается, принимала ли в ударах по Алеппо российская авиация.
Несколькими часами ранее командование войск Башара Асада заявило, что не видит смысла далее соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было подписано представителями США и России в ночь на 10 сентября.Русская служба Би-би-си