Войска Асада штурмовали Алеппо при поддержке российской авиации

Восточные районы города подверглись интенсивной бомбардировке.

Под Алеппо замечены подразделения из Ирака и Ливии

В воскресенье, 2 октября, войска сирийского президента Башара Асада штуромовалине нескольких направлениях.

Бои шли за высоту Аль-Шукиф, к северу от Алеппо, а также в районе Бустан аль-Баша, передает "Радио Свобода".

Наступление правительственных войск велось при интенсивной поддержке российской и сирийской боевой авиации, которая наносила удары по восточным районам Алеппо.

Представитель одной из оппозиционных вооружённых групп сообщил об участии в операции подразделений из Ливана и Ирака, которые можно опознать по их знаменам.

Издание The Wall Street Journal писало, что заключенное соглашение между США и Россией должно было проверить доверие между странами, однако последняя неделя в Сирии показала – США и РФ не смогли преодолеть недоверие и враждебность.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".