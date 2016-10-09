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Войска Асада при поддержке российской авиации продолжили наступление в Алеппо

9 октября в 21:29

Сирийский диктатор готовится к "важной и решающей наземной наступательной операции".

Алеппо
Российская авиация существенно сократила количество ударов по боевикам «Исламского государства».
sputniknews.com
Армия сирийского президента Башара Асада в воскресенье, 9 октября, продолжила продвижение по жилым кварталам восточной части Алеппо, который находится под контролем оппозиционных сил, передает Deutsche Welle.

"Всю ночь продолжались столкновения на земле и авиационные атаки, они продолжились и в воскресенье", — сообщил глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

По его данным, силы режима захватили  один из перекрестков в северо-западной части города. Приближенные к правительству Асада СМИ пишут о подготовке "важной и решающей наземной наступательной операции".

В то же время исследовательская группа IHS опубликовала данные по авиарейдам российской армии против  боевиков террористической группировки "Исламское государство". Оказалось, что их число стремительно сокращается. Если в первом квартале 2016 года доля авиаударов России против ИГ составила 26% от всех операций РФ в Сирии, то во втором и третьем кварталах она сократилась до 22% и 17% соответственно.

Как сообщалось, 8 октября РФ заблокировала предложенный Францией проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

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Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в Госдепартаменте и Белом доме неоднократно поднимали вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Тэги Сирия США РФ Асад Алеппо
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