Восточный Алеппо может превратиться в гигантское кладбище – представители ООН

Совбез ООН не смог принять резолюции по перемирию в Алеппо.

В связи с усилением авиаударов в восточной части Алеппо разворачивается "гуманитарная трагедия" facebook/AleppoAMC

Если не предпринять немедленных мер, охваченная боевыми действиями территория сирийского города Алеппо может превратиться в "одно гигантское кладбище", такое заявление сделал представитель ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен на экстренно созванном заседании Совета Безопасности, сообщает в четверг, 1 декабря, dpa.

По словам спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, в связи с усилением авиаударов в восточной части Алеппо разворачивается "гуманитарная трагедия", причем ситуация ухудшается.

За последние несколько дней этот район покинули примерно 70 тысяч человек, утверждает базирующийся в Англии Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SOHR), выступающий в оппозиции к режиму в Дамаске.

Попытка принять резолюцию Совбеза ООН, призывающую участников конфликта к перемирию, закончилась безрезультатно. Представители нескольких стран требовали от Совбеза высказаться в пользу десятидневного прекращения огня, чтобы в город могли пройти представители гуманитарных организаций. Против такой резолюции выступил представитель РФ Виталий Чуркин, заявивший, что гуманитарные проблемы используются Западом лишь как повод для продвижения политического плана по смене правительства в Дамаске.

Во вторник, 29 ноября, российские военные заявили о кардинальном переломе ситуации вокруг Алеппо. Ранее правительственные войска президента Сирии Башара Асада начали там наступление при поддержке российских войск.

Госдепартамент США, МИД Великобритании и Франции отметили увеличение числа жертв среди гражданского населения с началом наступления войск Асада на Алеппо.

Напомним, восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет. В ходе нового наступления, начатого несколько недель назад, силы Асада, при поддержке российской авиации, сумели отбить у повстанцев уже 12 городских кварталов.

Сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

В связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Во вторник, 29 ноября, глава МИД Франции Жан-Марк Эро призвал провести немедленное заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в сирийском городе Алеппо, опустошенном боевыми действиями.