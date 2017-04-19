Восстановление смертной казни в Турции похоронит путь страны к членству в ЕС - Брок

Европейский чиновник считает результаты турецкого референдума не слишком убедительными, и советует ЕС не спешить закрывать дверь перед Анкарой.

Брок сомневается, что результат референдума дает Эрдогану право изменять Турцию. РБК-Украина

Евросоюзу пока не стоит формально отказываться от переговорово вступлении. Хотя при нынешних условиях у Анкары нет шансов присоединиться к союзу, поскольку она стала еще дальше от демократических критериев.

Об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine сказал председатель внешнеполитического комитета Европарламента Эльмар Брок.

Он отметил, что переговоры о полноценном членстве в ЕС с Турцией и так фактически заморожены. И после референдума восстановить их будет еще труднее, поскольку теперь в Турции исчезнет фактический раздел ветвей власти. Впрочем, ставить точку на этом процессе тоже не стоит, поскольку почти 50% турков проголосовали против конституционной реформы, которая наделит президента Раджепа Тайипа Эрдогана большей властью. И ЕС не может сейчас еще больше их деморализовать, закрыв дверь навсегда.

"Меня удивляет, что Эрдоган перед референдумом оказывал значительное давление, но смог добиться поддержки лишь 51,4% голосов. То, что он использовал всю государственную власть против СМИ, бросал в тюрьмы несогласных политиков и журналистов, частично допустил фальсификацию результатов референдума, противоречит его словам о широкой поддержке со стороны населения. Этот референдум не дает ему права на переформатирование страны", - убежден Брок.

Вместе с тем, он добавил, что переговоры о вступлении Турции в ЕС могут быть свернуты, если Анкара решится возобновить смертную казнь.

"Это стало бы "красной линией" и означало бы немедленное исключение из Совета Европы и конец процесса вступления", - сказал европейский чиновник.

Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Ее инициаторы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

Изменения предусматривают, в частности, единоличное назначение президентом министров и высших государственных чиновников, право роспуска им парламента страны, а также введения чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в ОБСЕ считают, что предвыборная кампания была искаженной в пользу голосования "за". Решение Избирательной комиссии Турции позволяет считать действительными бюллетени без специальных печатей и создало возможность для мошенничества на референдуме по конституционной реформе.