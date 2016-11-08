Вооруженные силы Индии купят оружие на 10 миллиардов долларов

Оружие покупают в рамках программы "Делай в Индии".

Армия Индии планирует крупную закупку оружия pakarmedforces.com

Вооруженные силы Индии намерены закупить у индийских же производителей вооружений 83 истребителя Tejas, 464 танка Т-90 и 15 вертолетов на общую сумму 670 млрд рупий что составляет 10 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Поставки вооружений планируются в рамках объявленной премьер-министром Нарендрой Моди программы "Делай в Индии".

Так, заказ на 40 истребителей передан в национальную авиастроительную корпорацию Hindustan Aeronautics Limited. В настоящее время уже выпущено около 15 самолетов, из которых сформирована первая эскадрилья. Планируется выпускать от восьми до 16 самолетов ежегодно. Также индийская армия купит 464 танка Т-90, которые производятся в Индии по российской лицензии под названием Bhishma, и 15 индийских вертолетов LCH.

Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.