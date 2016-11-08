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Вооруженные силы Индии купят оружие на 10 миллиардов долларов

8 ноября в 08:52

Оружие покупают в рамках программы "Делай в Индии".

 

Пакистан-Индия, граница
Армия Индии планирует крупную закупку оружия
pakarmedforces.com
Вооруженные силы Индии намерены закупить у индийских же производителей вооружений 83 истребителя Tejas, 464 танка Т-90 и 15 вертолетов на общую сумму 670 млрд рупий что составляет 10 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

Поставки вооружений планируются в рамках объявленной премьер-министром Нарендрой Моди программы "Делай в Индии".

Так, заказ на 40 истребителей передан в национальную авиастроительную корпорацию Hindustan Aeronautics Limited. В настоящее время уже выпущено около 15 самолетов, из которых сформирована первая эскадрилья. Планируется выпускать от восьми до 16 самолетов ежегодно. Также индийская армия купит 464 танка Т-90, которые производятся в Индии по российской лицензии под названием Bhishma, и 15 индийских вертолетов LCH.

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Ранее сообщалось, что Индия стала шестой страной в мире, располагающей атомными подводными ракетоносцами.

По материалам: ТАСС
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