Топ Новости
<
>

Волонтеры с помощью оптических иллюзий призвали забрать домашних животных из приютов

18 апреля в 16:11

Цель кампании – напомнить о том, что в семье всегда найдется место для домашних любимцев.

< >
123_1 < >
Фото diyphotography.net

В Индии волонтеры благотворительной организации World for All создали серию плакатов с призывом забирать животных из приютов в семьи. Фотограф Амол Джадхав сделал фотографии семей и использовал фон, тени и освещение, чтобы создать пустое пространство в форме животного. Если смотреть на плакаты издалека, создается оптическая иллюзия - профили людей образуют очертания собаки, кошки и кролика.  

Смотрите фото: Под Радой прошла акция в защиту животных

Ученые рассказали о предназначении черно-белой окраски панд. Окраска помогает пандам прятаться в лесу и в снегу.

По материалам: diyphotography.net
Читайте также
Тэги животные семья волонтеры иллюзия собака кошка благотворительность
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.81
EUR 28.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...