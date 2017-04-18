Волонтеры с помощью оптических иллюзий призвали забрать домашних животных из приютов

Цель кампании – напомнить о том, что в семье всегда найдется место для домашних любимцев.

В Индии волонтеры благотворительной организации World for All создали серию плакатов с призывом забирать животных из приютов в семьи. Фотограф Амол Джадхав сделал фотографии семей и использовал фон, тени и освещение, чтобы создать пустое пространство в форме животного. Если смотреть на плакаты издалека, создается оптическая иллюзия - профили людей образуют очертания собаки, кошки и кролика.

Ученые рассказали о предназначении черно-белой окраски панд. Окраска помогает пандам прятаться в лесу и в снегу.