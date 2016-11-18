Топ Новости
<
>

Volkswagen уволит 30 тысяч человек из-за "дизельного" скандала

18 ноября в 16:29

Сокращение порядка 30 тысяч сотрудников позволит немецкому концерну экономить 3,7 млрд евро.

Volkswagen
Также Volkswagen намерен профинансировать переход на электромобили и беспилотники
Bloomberg
Немецкий автопроизводитель Volkswagen сократит 30 тысяч сотрудников до 2025 года, чтобы сэкономить миллиарды евро на выплаты по "дизельному" скандалу и восстановление рентабельности. 

Также концерн намерен профинансировать переход на электромобили и беспилотники, сообщает Reuters

Соглашение позволит компании ежегодно экономить 3,7 млрд евро (3,9 млрд долларов) и поднимет маржу операционной прибыли на 4% к 2020 году против ожидавшихся в этом году 2%.

Читайте также: Италия оштрафовала Volkswagen на 5 млн евро
Ранее суд обязал Volkswagen выплатить 14,7 млрд долларов из-за "дизельного" скандала. 

Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов. 

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Volkswagen скандал сотрудники
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.05
EUR 27.92
Последние новости