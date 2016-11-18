Volkswagen уволит 30 тысяч человек из-за "дизельного" скандала

Сокращение порядка 30 тысяч сотрудников позволит немецкому концерну экономить 3,7 млрд евро.
Также концерн намерен профинансировать переход на электромобили и беспилотники, сообщает Reuters.
Соглашение позволит компании ежегодно экономить 3,7 млрд евро (3,9 млрд долларов) и поднимет маржу операционной прибыли на 4% к 2020 году против ожидавшихся в этом году 2%.
Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.
Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.
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