Volkswagen уволит 30 тысяч человек из-за "дизельного" скандала

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Сокращение порядка 30 тысяч сотрудников позволит немецкому концерну экономить 3,7 млрд евро.

Также Volkswagen намерен профинансировать переход на электромобили и беспилотники Bloomberg

Немецкий автопроизводитель Volkswagen сократит 30 тысяч сотрудников до 2025 года, чтобы сэкономить миллиарды евро на выплаты по "дизельному" скандалу и восстановление рентабельности.

Также концерн намерен профинансировать переход на электромобили и беспилотники, сообщает Reuters.

Соглашение позволит компании ежегодно экономить 3,7 млрд евро (3,9 млрд долларов) и поднимет маржу операционной прибыли на 4% к 2020 году против ожидавшихся в этом году 2%.

из-за "дизельного" скандала.

Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".