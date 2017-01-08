Военные в Кот-д'Ивуаре захватили здание минобороны

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Мятежные солдаты требуют повышение зарплаты.

Мятежники в Кот-д'Ивуаре захватили минобороны

В африканской республике Кот-д'Ивуар военнослужащие захватили здание министерства обороны, открыв стрельбу в воздух, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источника, мятежники соорудили вокруг здания баррикады. Большинство мятежных солдат – бывшие повстанцы, сложившие оружие и перешедшие служить на сторону правительства. Однако затем они взбунтовались, требуя повышения зарплаты, после чего захватили второй по величине город страны Буаке с населением 500 тысяч человек, после чеко в руках повстанцев оказалось еще четыре города.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара срочно вернулся в столицу страны - Абиджан из соседней Ганы, где был на инаугурации нового президента. Министр обороны Ален-Ришар Донваи отправился в Буаке для переговоров с лидерами мятежа.