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Командование США и РФ обсудило полеты над Сирией

7 мая в 01:07

Начальники генеральных штабов договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.

ВВС США F/A-18E/F Super Hornet
США и РФ готовы возобновить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией
defense-aerospace.com
Начальники генеральных штабов США и России Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов в субботу, 6 мая, обсудили меморандум о безопасности полетов в Сирии и выразили готовность возобновлению его действия, передает Deutsche Welle.

В Пентагоне сообщили, что Данфорд и Герасимов "говорили о достигнутом недавно в Астане соглашении и подтвердили свою приверженность деконфликтизации операций". Начальники генштабов договрились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.

В пресс-службе Министерства обороны России,  в свою очередь, заявили о готовности работать "над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций" во время  операций против террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхаат ан-Нусра". Главы генштабов также коснулись вопроса создания зон деэскалации конфликта.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили об отказе от сотрудничества со США в Сирии и остановке работы канала спецсвязи между военными ведомствами двух стран. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли прекращение работы канала спецсвязи.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Сирия США РФ Пентагон
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