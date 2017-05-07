Командование США и РФ обсудило полеты над Сирией

Начальники генеральных штабов договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.
В Пентагоне сообщили, что Данфорд и Герасимов "говорили о достигнутом недавно в Астане соглашении и подтвердили свою приверженность деконфликтизации операций". Начальники генштабов договрились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.
В пресс-службе Министерства обороны России, в свою очередь, заявили о готовности работать "над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций" во время операций против террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхаат ан-Нусра". Главы генштабов также коснулись вопроса создания зон деэскалации конфликта.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об отказе от сотрудничества со США в Сирии и остановке работы канала спецсвязи между военными ведомствами двух стран. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли прекращение работы канала спецсвязи.
Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.
Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.
Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Deutsche Welle (Русская редакция)