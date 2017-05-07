Командование США и РФ обсудило полеты над Сирией

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Начальники генеральных штабов договорились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.

США и РФ готовы возобновить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией defense-aerospace.com

Начальники генеральных штабов США и России Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов в субботу, 6 мая, обсудилии выразили готовность возобновлению его действия, передает Deutsche Welle

В Пентагоне сообщили, что Данфорд и Герасимов "говорили о достигнутом недавно в Астане соглашении и подтвердили свою приверженность деконфликтизации операций". Начальники генштабов договрились поддерживать регулярные контакты, чтобы избежать конфликтных ситуаций в будущем.

В пресс-службе Министерства обороны России, в свою очередь, заявили о готовности работать "над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций" во время операций против террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхаат ан-Нусра". Главы генштабов также коснулись вопроса создания зон деэскалации конфликта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отказе от сотрудничества со США в Сирии и остановке работы канала спецсвязи между военными ведомствами двух стран. В Пентагоне, в свою очередь, опровергли прекращение работы канала спецсвязи.

Напомним, 7 апреля с военных кораблей США были выпущены 59 ракет по авиабазе правительственных войск Сирии в провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб.

Мировые лидеры подержали действия США, их осудили только Россия, Иран и Северная Корея.

Читайте о политических последствиях американской акции в Сирии в статье Алексея Коваля "Трамп порывает с доктриной невмешательства" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".