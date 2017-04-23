Во второй тур выборов президента Франции вышли Макрон и Ле Пен – экзит-полл

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Разрыв между лидерами президентской гонки составил менее 2%.

Макрон и Ле Пен встретятся во втором туре выборов президента Франции

Независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер право-популистской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен встретятся во втором туре

Согласно результатам экзит-полла, обнародованным французскими телеканалом BFM TV после закрытия избирательных участков, за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и левый популист Жан-Люк Меланшон получили по 19,5% голосов. Социалиста Бенуа Амона поддержали 6,5% избирателей.

Ранее бельгийский телеканал RTBF обнародовал данные опроса, согласно которому во второй тур выходят независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер право-популистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Согласно экзит-поллу, они смогли заручиться поддержкой 24% и 22% избирателей соответственно.

Накануне первого тура выборов основные кандидаты в президенты Франции имели поддержку на уровне 20%. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".