Во второй тур выборов президента Франции вышли Макрон и Ле Пен – экзит-полл

Разрыв между лидерами президентской гонки составил менее 2%.
Согласно результатам экзит-полла, обнародованным французскими телеканалом BFM TV после закрытия избирательных участков, за Макрона проголосовали 23,7%, а Ле Пен смогла заручиться поддержкой 22% избирателей.
Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и левый популист Жан-Люк Меланшон получили по 19,5% голосов. Социалиста Бенуа Амона поддержали 6,5% избирателей.
ALERTE INFO. Les premières estimations, avec @elabe_fr https://t.co/JAxS73sRgp pic.twitter.com/bjDosRtRXL— BFMTV (@BFMTV) 23 квітня 2017 р.
Ранее бельгийский телеканал RTBF обнародовал данные опроса, согласно которому во второй тур выходят независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер право-популистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Согласно экзит-поллу, они смогли заручиться поддержкой 24% и 22% избирателей соответственно.
Накануне первого тура выборов основные кандидаты в президенты Франции имели поддержку на уровне 20%. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA