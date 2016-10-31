Во втором туре парламентских выборов в Грузии побеждает правящая партия

По предварительным данным, кандидаты от "Грузинской мечты" победили в 49 и 50 округов, в которых состоялось голосование.

В Грузии состоялся второй тур выборов

Победу во втором туре парламентских выборов в Грузии , по предварительным данным, получит правящая в стране партия "Грузинская мечта" (ГМ). Во время голосования 30 октября кандидаты от ГМ победили в 49 из 50 одномандатных округов, где был назначен второй тур, заявил на брифинге в Тбилиси исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

"По полученным из избирательных комиссий данным, уже завершен предварительный подсчет голосов в большинстве участков, кандидаты ГМ одержали победу во всех одномандатных округах, за исключением одного округа", - сказал Кобахидзе. По его словам, в Хашурском округе (восток Грузии) пока еще не завершен подсчет голосов на избирательных участках. В этом округе круге соперником кандидата от ГМ является представитель партии ""Промышленность спасет Грузию".

Как сообщалось, в результате голосования за общепартийные списки 8 октября правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии".

77 мест в грузинском парламенте распределят по пропорциональной системе между партиями, получившими более 5% голосов избирателей. 73 депутата избираются в мажоритарных округах. В 23 из них победители определились по результатам первого тура, в 50 округах понадобился второй тур.