Во время пожара в пакистанской гостинице погибли 11 человек

Постояльцы пытались выбраться из отеля через окна, спускаясь на простынях.
В результате погибли как минимум 11 человек, еще 50 получили ожоги и травмы. Среди пострадавших как пакистанцы, так и иностранцы, сообщает "Русская служба ВВС".
Спасаясь от огня, люди пытались выбраться из отеля через окна, используя простыни.
Пламя удалось потушить только через несколько часов. Точная причина пожара пока неизвестна.
Как сообщалось, в ноябре во время взрыва в мечети в Пакистане погибли 40 человек.Русская служба Би-би-си