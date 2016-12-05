Топ Новости
<
>

Во время пожара в пакистанской гостинице погибли 11 человек

5 декабря в 08:42

Постояльцы пытались выбраться из отеля через окна, спускаясь на простынях.

Пожар огонь
В Пакистане в пожаре погибли постояльцы отеля
serblog.ru
В городе Карачи (Пакистан)в пожаре, который рано утром в понедельник, 5 декабря, произошел в элитном, по местным мерам, четырехзвездочном отеле "Риджент плаза".

В результате погибли как минимум 11 человек, еще 50 получили ожоги и травмы. Среди пострадавших как пакистанцы, так и иностранцы, сообщает "Русская служба ВВС".

Спасаясь от огня, люди пытались выбраться из отеля через окна, используя простыни.

Пламя удалось потушить только через несколько часов. Точная причина пожара пока неизвестна.

Читайте также: В Пакистане столкнулись два поезда, более 10 погибших

Как сообщалось, в ноябре во время взрыва в мечети в Пакистане погибли 40 человек. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
Читайте также
Тэги Пакистан погибли отель пожар
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости