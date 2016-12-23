Во время пожара в нью-йоркском небоскребе пострадали 24 человека

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Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, шестеро в тяжелом.

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< > Некоторые пострадавшие в панике писали сообщения с просьбой спасти их, пока пожарные ехали на вызов

Некоторые пострадавшие в панике писали сообщения с просьбой спасти их, пока пожарные ехали на вызов

В восточной частизагорелся небоскреб. Возгорание произошло около 16:55-17:00 по местному времени в четверг, 22 декабря, сообщает CBS New York

Очаг возгорания находился на третьем этаже 33-х этажного здания на пресечении 59-ой улицы и 10-го авеню. Причина пожара в настоящее время устанавливается, отметил глава Пожарного департамента Нью-Йорка Джеймс Леонард.

Две дюжины человек оказались заблокированы на крыше и внутри небоскреба. Девять человек, по словам Леонарда, не получили никаких ранений и были сняты с крыши здания, куда залезли, чтобы переждать пожар. Некоторые местные жители писали на странице пожарного департамента в Twitter просьбы о спасении себя, своих друзей или родственников, пока пожарные ехали на вызов.

"Скажите им вызвать 911 и сообщить о квартире или текущем местоположении, чтобы пожарные приехали и спасли людей", - посоветовали им сотрудники департамента.

В результате пожара пострадали 24 человека, из них двое находятся в критическом состоянии и шестеро – в тяжелом, хотя ранее сообщалось лишь о четверых тяжелых пациентах. В числе пострадавших также трое пожарных.

Во время пожара люди оказали помощь семилетней девочке на 21 этаже, у которой произошла остановка сердца. Позже спасатели, вытащив ее наружу, также оказали ей первую медицинскую помощь и смогли стабилизировать состояние ребенка. По словам Джеймса Леонарда, она выживет. Также во время пожара серьезной опасности подвергались двое младенцев возрастом до одного года, находившиеся в горящем здании.

Пожарные потушили огонь, в настоящее время жизням людей ничего не угрожает.

В пожаре пострадали не только гражданские лица, но и трое пожарных

Напомним, 5 декабря в четырехзвездочном отеле "Риджент плаза" пакистанского города Карачи произошел пожар. Погибли минимум 11 человек, еще 50 получили ожоги и травмы. Среди пострадавших были пакистанцы и иностранцы.

3 декабря в здании ночного клуба Калифорнии произошел пожар. Девять человек погибли и 25 считались пропавшими без вести после пожара. Позже число погибших увеличилось до 30.