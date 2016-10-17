Во время операции в Мосуле боевики ИГИЛ могут использовать детей как "живой щит" - ООН



В ООН опасаются за 1,5 миллиона мирных жителей иракского города.

Боевики ИГИЛ могут прикрываться детьми b.dk

Операция по освобождению иракского города Мосул от боевиков ИГИЛ угрожает 1,5 миллионам жителей этого города, которых террористы могут использовать в качестве "живого щита", заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, сообщает РИА Новости.

"Я крайне обеспокоен безопасностью до 1,5 миллиона человек, проживающих в Мосуле, которые могут быть затронуты военными операциями по освобождению города от ИГИЛ. Семьи подвергаются большой опасности попасть под перекрестный огонь или стать целью снайперов. Десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты", — говорится в распространенном заявлении О'Брайена.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

Как ожидается, в операции по освобождению Мосула будут принимать участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.