Во время операции в Мосуле боевики ИГИЛ могут использовать детей как "живой щит" - ООН

В ООН опасаются за 1,5 миллиона мирных жителей иракского города.
"Я крайне обеспокоен безопасностью до 1,5 миллиона человек, проживающих в Мосуле, которые могут быть затронуты военными операциями по освобождению города от ИГИЛ. Семьи подвергаются большой опасности попасть под перекрестный огонь или стать целью снайперов. Десятки тысяч иракских мальчиков и девочек, мужчин и женщин, могут оказаться в осаде или использоваться как живые щиты", — говорится в распространенном заявлении О'Брайена.
Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.
Как ожидается, в операции по освобождению Мосула будут принимать участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.РИА Новости