Во время массовых демонстраций в Венесуэле погибли двое митингующих и один силовик

Во время массовых протестов в столицепогибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией, сообщает Euronews

За последние три недели, во время которых проходили митинги, погибли восьмеро человек. Президент Николас Мадуро стягивает в столицу военных, а также в среду был организован митинг его сторонников в Каракасе. Мадуро заявляет, что готовится к "чистой и прозрачной победе" на выборах, где он будет баллотироваться на второй строк.

Venezuela: Police firing teargas against a fleeing crowd in Caracas. People vomiting on the street from the gas. I saw several people hurt. pic.twitter.com/RXfZrbZOAP