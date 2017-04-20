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Во время массовых демонстраций в Венесуэле погибли двое митингующих и один силовик

20 апреля в 09:55

В стране уже полмесяца продолжаются массовые протесты оппозиции.

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В Венесуэле проходят массовые демонстрации оппозиции против президента Николаса Мадуро
Twitter/lotten collin
Во время массовых протестов в столице Венесуэлы погибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией, сообщает Euronews.

За последние три недели, во время которых проходили митинги, погибли восьмеро человек. Президент Николас Мадуро стягивает в столицу военных, а также в среду был организован митинг его сторонников в Каракасе. Мадуро заявляет, что готовится к "чистой и прозрачной победе" на выборах, где он будет баллотироваться на второй строк.

В то же время в США заявляют про недопустимое нарушение конституционных прав оппозиции президентом. Рекс Тиллерсон заявил, что США обеспокоены ситуацией в Венесуэле и следят за ней.

Протесты в Венесуэле длятся с того момента, когда президент Мадуро через Верховный суд страны получил полномочия, которые позволяют ему действовать в обход парламента. В парламенте же у Мадуро нет большинства.

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Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "манифестом заговорщиков"  принятое парламентом страны (Национальной ассамблеей) решение о признании его покинувшим пост.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мадуро президент Венесуэла митинг оппозиция
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