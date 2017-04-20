Во время массовых демонстраций в Венесуэле погибли двое митингующих и один силовик

В стране уже полмесяца продолжаются массовые протесты оппозиции.

В Венесуэле проходят массовые демонстрации оппозиции против президента Николаса Мадуро Twitter/lotten collin

Во время массовых протестов в столицепогибли три человека, среди которых двое демонстрантов и один силовик. Демонстранты погибли от пулевых ранений в голову, которые они получили в столкновениях с полицией, сообщает Euronews

За последние три недели, во время которых проходили митинги, погибли восьмеро человек. Президент Николас Мадуро стягивает в столицу военных, а также в среду был организован митинг его сторонников в Каракасе. Мадуро заявляет, что готовится к "чистой и прозрачной победе" на выборах, где он будет баллотироваться на второй строк.

Venezuela: Police firing teargas against a fleeing crowd in Caracas. People vomiting on the street from the gas. I saw several people hurt. pic.twitter.com/RXfZrbZOAP — lotten collin (@lottencollin) 19 квітня 2017 р.

В то же время в США заявляют про недопустимое нарушение конституционных прав оппозиции президентом. Рекс Тиллерсон заявил, что США обеспокоены ситуацией в Венесуэле и следят за ней.

Протесты в Венесуэле длятся с того момента, когда президент Мадуро через Верховный суд страны получил полномочия, которые позволяют ему действовать в обход парламента. В парламенте же у Мадуро нет большинства.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "манифестом заговорщиков" принятое парламентом страны (Национальной ассамблеей)