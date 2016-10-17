Топ Новости
<
>

Во время бунта в бразильской тюрьме погибли 25 человек

17 октября в 07:19

По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли. 

тюрьма
В бразильской тюрьме вспыхнул жестокий бунт
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Бразилии во время бунта в тюрьме города Боа-Виста погибли как минимум 25 заключенных, По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли, передает бразильский телеканал канал Globo, сообщает РИА Новости.

Бунт вспыхнул в воскресенье, 16 октября, когда заключенных навещали родственники, порядка 100 посетителей также были захвачены в заложники.

Издание Folha de Boa Vista отмечает, что причиной столкновений стал конфликт между отбывающими наказание боевиками двух враждующих банд наркоторговцев из Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Читайте также: В Венесуэле арестовали более 400 участников "голодных бунтов"

Власти применили спецназ, который и освободили заложников, среди которых в основном были женщины.

Как сообщалось, летом этого года в Гватемале в ходе тюремного бунта погибли 13 человек. 

По материалам: РИА Новости
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости