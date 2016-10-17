Во время бунта в бразильской тюрьме погибли 25 человек

По меньшей мере семь человек в ходе бунта были обезглавлены, тела еще шестерых убитых сожгли.
Бунт вспыхнул в воскресенье, 16 октября, когда заключенных навещали родственники, порядка 100 посетителей также были захвачены в заложники.
Издание Folha de Boa Vista отмечает, что причиной столкновений стал конфликт между отбывающими наказание боевиками двух враждующих банд наркоторговцев из Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.
Власти применили спецназ, который и освободили заложников, среди которых в основном были женщины.
Как сообщалось, летом этого года в Гватемале в ходе тюремного бунта погибли 13 человек.РИА Новости