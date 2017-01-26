Во время антитеррористического рейда в Австрии арестованы восемь человек

Полиция искала членов радикальной исламистской организации.

Более 800 австрийских полицейских приняло участие в рейде

Во время антитеррористического рейда вбыло арестовано восемь человек. Масштабная операция длилась с самого утра и включила в себя десятки обысков квартир, сообщает австрийское издание kurier.at

Рейд, в котором было задействовано более 800 правоохранителей, проводился в Вене и Граце. Полиция сообщает, что обыски не связаны с задержанным накануне семнадцатилетним подростком, которого обвиняют в терроризме.

Вместо этого издание уточняет, что эта операция планировалась еще раньше и связана с возможным террористическим объединением. Полиция уже несколько недель следила за радикальными исламистами из бывшей Югославии.

Ранее подобная операция осуществлялась в некоторых городах Германии. Полиция проводила обыски у членов ультраправой организации, которая занималась избиением евреев и беженцев.

Ранее сообщалось, что в, при котором погибло 14 человек. Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" на заминированном автомобиле ворвались на территорию одного из отелей Могадишо.