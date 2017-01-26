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Во время антитеррористического рейда в Австрии арестованы восемь человек

26 января в 14:55

Полиция искала членов радикальной исламистской организации.

Полиция Австрии
Более 800 австрийских полицейских приняло участие в рейде
Во время антитеррористического рейда в Австрии было арестовано восемь человек. Масштабная операция длилась с самого утра и включила в себя десятки обысков квартир, сообщает австрийское издание kurier.at.

Рейд, в котором было задействовано более 800 правоохранителей, проводился в Вене и Граце. Полиция сообщает, что обыски не связаны с задержанным накануне семнадцатилетним подростком, которого обвиняют в терроризме.

Вместо этого издание уточняет, что эта операция планировалась еще раньше и связана с возможным террористическим объединением. Полиция уже несколько недель следила за радикальными исламистами из бывшей Югославии.

Ранее подобная операция осуществлялась в некоторых городах Германии. Полиция проводила обыски у членов ультраправой организации, которая занималась избиением евреев и беженцев.

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Ранее сообщалось, что в столице Сомали произошел взрыв, при котором погибло 14 человек. Боевики исламистской группировки "Аш-Шабаб" на заминированном автомобиле ворвались на территорию одного из отелей Могадишо.

По материалам: kurier.at
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Тэги полиция операция Австрия терроризм
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