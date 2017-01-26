Во время антитеррористического рейда в Австрии арестованы восемь человек

Полиция искала членов радикальной исламистской организации.
Рейд, в котором было задействовано более 800 правоохранителей, проводился в Вене и Граце. Полиция сообщает, что обыски не связаны с задержанным накануне семнадцатилетним подростком, которого обвиняют в терроризме.
Вместо этого издание уточняет, что эта операция планировалась еще раньше и связана с возможным террористическим объединением. Полиция уже несколько недель следила за радикальными исламистами из бывшей Югославии.
Ранее подобная операция осуществлялась в некоторых городах Германии. Полиция проводила обыски у членов ультраправой организации, которая занималась избиением евреев и беженцев.