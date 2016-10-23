Во французском Кале произошли столкновения мигрантов с полицией

Беженцы забросали полицию бутылками в ответ на угрозу сноса лагеря "Джунгли"
В связи с этим, как сообщает ВВС, в лагере произошли столкновения мигрантов с полицией. Протестующие забросали полицейских бутылками, правоохранители применили дымовые шашки для разгона мигрантов.
После сноса лагеря их расселят по разным районам Франции. В случае сопротивления полиция намерена применить силу.
Мигранты, проживающие в "Джунглях", используют его как перевалочную базу для дальнейшего нелегального переезда в Британию.
В феврале 2016 года во Франции уже предпринимали попытку снести бульдозерами лагерь в Кале.Против толпы мигрантов, бросавшей камни в полицейскийских, даже применили слезоточивый газ.
Территория лагеря Кале напоминала небольшой городок с продуктовыми магазинами, кафе, религиозными учреждениями и театром.ZN.UA