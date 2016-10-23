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Во французском Кале произошли столкновения мигрантов с полицией

23 октября в 00:35

Беженцы забросали полицию бутылками в ответ на угрозу сноса лагеря "Джунгли"

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Лагерь мигрантов в Кале снесут
Flickr/European Parliament
В понедельник, 24 октября, власти Франции планируют начать снос одного из крупнейших в стране лагерей мигрантов в Кале, известный под названием "Джунгли".

В связи с этим, как сообщает ВВС, в лагере произошли столкновения мигрантов с полицией. Протестующие забросали полицейских бутылками, правоохранители применили дымовые шашки для разгона мигрантов.

После сноса лагеря их расселят по разным районам Франции. В случае сопротивления полиция намерена применить силу.

Мигранты, проживающие в "Джунглях", используют его как перевалочную базу для дальнейшего нелегального переезда в Британию. 

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В феврале 2016 года во Франции уже предпринимали попытку снести бульдозерами лагерь в Кале.Против толпы мигрантов, бросавшей камни в полицейскийских, даже применили слезоточивый газ. 

Территория лагеря Кале напоминала небольшой городок с продуктовыми магазинами, кафе, религиозными учреждениями и театром.

По материалам: ZN.UA
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