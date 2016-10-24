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В Кале началась ликвидация самого крупного во Франции лагеря мигрантов

24 октября в 12:05

Французская власть ожидает новых столкновений с беженцами, не желающими покидать "Джунгли".

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С лагеря мигрантов в Кале начали вывозить людей
Ellie Swinton
Более 1200 французских полицейских и чиновников приступили к операции по зачистке лагеря мигрантов "Джунгли" в Кале, известного, как самое большое поселение мигрантов во Франции.

Как сообщает BBC, к настоящему моменту в лагере в ужасных условиях проживает около 7 тысяч человек. Отмечается, что мигранты мирно ожидают своей очереди на отправку в центры беженцев по всей Франции. Первые из 60 автобусов, выделенных для эвакуации людей, уже отбыли.

Отмечается, что эвакуация проходит в условиях беспокойства по поводу того, что некоторые из мигрантов откажутся покинуть "Джунгли", поскольку хотят отправиться в Британию. Так, на выходных мигранты устроили несколько столкновений с полицией.

Снос лагеря, как ожидается, состоится во вторник.

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Напомним, накануне, 23 октября, в "Джунглях" произошли столкновения мигрантов с полицией. Протестующие забросали полицейских бутылками, правоохранители применили дымовые шашки для разгона мигрантов.

В феврале 2016 года во Франции уже предпринимали попытку снести бульдозерами лагерь в Кале.Против толпы мигрантов, бросавшей камни в полицейскийских, даже применили слезоточивый газ. 

Территория лагеря Кале напоминала небольшой городок с продуктовыми магазинами, кафе, религиозными учреждениями и театром.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция лагерь полиция
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