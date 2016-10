В Кале началась ликвидация самого крупного во Франции лагеря мигрантов

Более 1200 французских полицейских и чиновников приступили к операции по зачистке, известного, как самое большое поселение мигрантов во Франции.

Как сообщает BBC, к настоящему моменту в лагере в ужасных условиях проживает около 7 тысяч человек. Отмечается, что мигранты мирно ожидают своей очереди на отправку в центры беженцев по всей Франции. Первые из 60 автобусов, выделенных для эвакуации людей, уже отбыли.

Many people still heading to the buses, relatively willingly. No tensions so far #Calais #JungleEviction @itvnews pic.twitter.com/jUbvP1OW7Z