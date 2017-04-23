Во Франции закрылись избирательные участки

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Бельгийский телеканал проигнорировал запрет на публикацию данных экзит-поллов до завершения голосования.

Во втором туре встретятся Макрон и Ле Пен europarl.europa.eu

В 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) закрылись избирательные участки в Париже и ряде других крупных французских городов. Большинство участков закрылись на час ранее – в 19:00.

После завершения голосования в первом туре выборов президента Франции будут обнародованы результаты экзит-поллов.

Тем временем бельгийский телеканал RTBF обнародовал данные опроса, согласно которому во второй тур выходят независимый кандидат Эммануэль Макрон и лидер право-популистского "Национального фронта" Марин Ле Пен. Согласно экзит-поллу, они смогли заручиться поддержкой 24% и 22% избирателей соответственно, сообщает "Европейская правда".

Как сообщалось, 23 апреля во Франции проходит первый тур выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 8:00. Они будут работать до 19:00, на час больше, чем во время предыдущих выборов, а в крупных городах – до 20:00.

Проголосовать в первом туре президентских выборов смогут 45,67 миллионов французов в самой стране и 1,3 миллиона за ее пределами.

Основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов. Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты Франции, с поддержкой в 23%.

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Юлии Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".