Во Франции задержали экс-премьера Косово

Харадиная задержали на основании ордера, который еще в 2004 году выдала Сербия.
Он был задержан в среду, 4 января, на основании ордера, выданного Сербией в 2004 году, сообщает Reuters.
В Сербии бывший полевой командир (1998–1999 годы) Харадинай считается военным преступником. Он исполнял обязанности премьера в 2004 и 2005 годах.
В 2012 году его оправдал Гаагский трибунал. Харадинай обвинялся в военных преступлениях против сербского, цыганского и албанского населения в 1998 году.
Республика Косово провозгласила независимость от Сербии в 2008 году, ее признали в 100 странах мира. Исключениями стали Сербия и Россия, которые блокируют вступление республики в ООН.
В октябре 2015 ЕС и Косово подписали соглашение о стабилизации и ассоциации, в рамках которого Брюссель укрепляет связи с Приштиной в обмен на реформы, направленные на приближение Косово к стандартам Евросоюза. 21-го января соглашение было ратифицировано.
Президент Косово Хашим Тачи пообещал избирателям, что создаст "новое европейское Косово, которое станет частью Европейского союза и НАТО".ZN.UA