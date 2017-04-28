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Во Франции воры проникли в квартиру премьер-министра

28 апреля в 05:34

Преступники, вероятно, даже не поняли, в чье жилище они залезли.

Бернар Казнев
В квартиру Казнева залезли воры
ouest-france.fr
Во Франции воры побывали в квартире премьер-министра страны Бернара Казнева, позитив некоторые личные вещи политика.

"Все указывает на то, что те, кто совершил ограбление, не знали, что квартира принадлежит премьер-министру страны", - процитировала французская газета Le Monde источник из окружения Казнева, пишет "Интерфакс". 

Служебных документов главы французского правительства в квартире в момент кражи не было.

Меры безопасности, направленные на охрану квартиры Казнева, - усилены.

Инцидент произошел в начале этой недели, однако СМИ сообщили об этом только в четверг.

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Казнев возглавил правительство Франции в декабре 2016 года, ранее был министром внутренних дел страны. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Франция квартира премьер безопасность
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