Во Франции воры проникли в квартиру премьер-министра

Преступники, вероятно, даже не поняли, в чье жилище они залезли.
"Все указывает на то, что те, кто совершил ограбление, не знали, что квартира принадлежит премьер-министру страны", - процитировала французская газета Le Monde источник из окружения Казнева, пишет "Интерфакс".
Служебных документов главы французского правительства в квартире в момент кражи не было.
Меры безопасности, направленные на охрану квартиры Казнева, - усилены.
Инцидент произошел в начале этой недели, однако СМИ сообщили об этом только в четверг.
Казнев возглавил правительство Франции в декабре 2016 года, ранее был министром внутренних дел страны.Интерфакс