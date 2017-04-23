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Во Франции стартовали выборы президента страны

23 апреля в 10:48

В первом туре за пост главы государства будут бороться 11 кандидатов.

Флаг Франция
Сегодня французы выбирают нового главу страны
wikirecent.com
Во Франции в 8:00 утра по местному времени открылись избирательные участки для голосования в первом туре выборов президента страны, сообщает издание Le Figaro.

Для голосования в стране открыты свыше 66,5 тысяч избирательных участков, которые будут открыты до 19:00, что на час дольше их работы на прошлых президентских выборах.  А в крупных городах Франции избирательные участки будут работать до 20:00.

Проголосовать в первом туре президентских выборов смогут 45,67 миллионов французов в самой стране и 1,3 миллиона за ее пределами. 

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Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что левый кандидат Жан-Люк Меланшон был самым убедительным в эфире. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

По материалам: Европейская правда
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Тэги Франция президент выборы избиратели
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