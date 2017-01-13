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Во Франции шторм обесточил более 200 тысяч домов

13 января в 07:46

Без электричества остались жители нескольких провинций на севере и в центре Франции.

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Шторм обесточил десятки тысяч домов во Франции
Facebook/Joe Cockle Photography
Во Франции в результате сильного штормового ветра без электроснабжения остались жители около 230 тысяч домов.

Пло данным утро 13 января без электричества остаются потребители в Пикардии, Нормандии, Нор-па-де-Кале, Шампань-Арденнах, Лотарингии и Центральном регионе Франции, сообщает AFP со ссылкой на данные энергоснабжающей компании. 

Для решения проблемы в течение всей ночи были задействованы более тысячи электриков, сегодня они ожидают подкрепление.

Смотрите фото: Очевидцы публикуют фотографии шторма Имоджен в Великобритании

Как сообщалось, в октябре 2016 года в результате шторма и наводнения на юге Франции погибли 18 человек, в том числе и гражданка Украины. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция электричество шторм жители
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