Во Франции полиция предотвратила теракт

Предотвращенное нападение было скоординированной операцией, которую планировали долгое время, сообщил французский министр МВД.

Теракт готовили выходцы из Афганистана, Марокко и коренные французы /tipolog.livejournal.com/

В Страсбурге и Марселе задержаны семеро человек, которые, предположительно, готовили теракт, заявил министр внутренних дел Франции Бернар Казнев.

По его словам, воскресные аресты помогли предотвратить "теракт, который планировался долгое время".

Среди подозреваемых - выходцы из Афганистана, Марокко и коренные французы, их возраст разнится от 29 до 37 лет. Шестеро из них ранее не попадали в поле зрения спецслужб. О другом арестованном, марроканце, раньше сообщали французской полиции правоохранительные органы других стран.

"Предотвращенное нападение было скоординированной операцией, целью которой были одновременно несколько мест в нашей стране", - сказал Казнев.

В рамках контртеррористических мероприятий только в ноябре французскими органами были арестованы 43 человека. С начала года были арестованы 413 человек, добавил министр.

В субботу в Страсбурге откроется крупнейшая рождественская ярмарка, одна из старейших в Европе и мире. Ярмарку обычно посещают туристы со всего мира. В 2000 году страсбургская полиция предотвратила на ярмарке взрыв.

В прошлом году власти многих европейских стран в сезон рождественских ярмарок принимали усиленные меры безопасности.

Напомним, 13 ноября, в Париже произошло шесть терактов, один за другим, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство". Разведка США заявляет, что в этих атаках прослеживается след "Аль-Каиды", а не "Исламского государства". 14 ноября французские правоохранители ликвидировали всех исполнителей терактов в Париже.

Агентство AFP сообщило, что власти Франции знали о возможных терактах. По информации агентства, в последние несколько недель чиновники и эксперты говорили о том, что "исламисты готовят беспрецедентные атаки против Франции, которые практически невозможно будет остановить". Также, по данным AP, разведка Ирака предупредила Францию о готовящихся нападениях за день до терактов в Париже.