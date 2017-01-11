Во Франции "независимость" начала означать союз с Россией - WSJ

Париж не спешит обвинять Москву в хакерских атаках и попытках влиять на западную политику.
Об этом на страницах Wall Street Journal пишет обозреватель Джон Винокур.
Не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции. Кажется, у пропутинских кандидатов - Франсуа Фийона и Марин Ле Пен - все равно наибольшие шансы. И в результате возникла атмосфера замалчивания российской агрессии. Это позволяет кандидату от Социалистической партии Мануэлю Вальсу отбросить вопросы российских хакерских атак в эфире национального телевидения, заявив, что самое важное "сохранить независимость" Франции.
"Независимая Франция ведет диалог со всеми: и с россиянами, и с американцами. Кто-то хочет пророссийской политики, другие жалуются на сторонников Америки. Я не вижу места для такой дихотомии из другой эпохи", - сказал он.
Но при этом первым лидером, который задумался над снятием санкций ЕС с России, стал именно президент Франсуа Олланд, который тоже представляет Социалистическую партию. Возникает вопрос, как Франция могла дойти до такого?
Французские эксперты и журналисты Жерар Двэ и Патрис Льом считают, что Олланд изменил отношение к Москве в 2015 году. Когда Франция стала жертвой террористов, Олланд решим, что Россия не "забитая" страна, а "объективный союзник" против "Исламского государства". На вопрос, не ставит ли такая смена отношения его на одну ступень с Ле Пен и Фийоном, Олланд ответил: "Нет, они поддерживают Москву безоговорочно".
Издание Financial Times писало, что ЕС время эффективно бороться против кибер-бойцов Путина. Еще до выборов американский накапливались свидетельства того, что российские кибер-солдаты нацелились на Европу. Немецкая разведка считает, что в мае 2015 года русские вторглись в компьютерную сеть немецкого парламента. В прошлом году том, как российские механизмы пропаганды взялись сеять вражду вокруг миграционной политики Ангелы Меркель, много сказало о намерениях Москвы. Институты ЕС также неоднократно становились жертвами кибератак.
Издание The Guardian писало, что отчет разведки США о хакерские атаки России не остановит Трампа. Сейчас невозможно остановить процесс прихода Трампа в Белый дом. И хотя нельзя точно сказать, повлияли ли бы на рельтат публикация перед выборами отчета о хакерах из России, американский народ не был полностью проинформирован об опасностях, которые поступают от кандидата Трампа.ZN.UA