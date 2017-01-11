Париж не спешит обвинять Москву в хакерских атаках и попытках влиять на западную политику.

Франция не спешит бороться против вмешательства России. wikirecent.com

Примерно два месяца назад французская газета Le Monde вышла с заголовком: "Париж и Берлин боятся российской кибервойны во время выборов 2017 года". В статье речь шла о том, чтои Германия одинаково относятся к угрозам со стороны России. Но авторы подчеркивали, что пока немцы откровенно говорят о российской агрессии, французские чиновники отказываются называть поведение Кремля надлежащим образом якобы для "осторожности".

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет обозреватель Джон Винокур.

Не имеет большого значения, кто победит на выборах во Франции. Кажется, у пропутинских кандидатов - Франсуа Фийона и Марин Ле Пен - все равно наибольшие шансы. И в результате возникла атмосфера замалчивания российской агрессии. Это позволяет кандидату от Социалистической партии Мануэлю Вальсу отбросить вопросы российских хакерских атак в эфире национального телевидения, заявив, что самое важное "сохранить независимость" Франции.

"Независимая Франция ведет диалог со всеми: и с россиянами, и с американцами. Кто-то хочет пророссийской политики, другие жалуются на сторонников Америки. Я не вижу места для такой дихотомии из другой эпохи", - сказал он.

Но при этом первым лидером, который задумался над снятием санкций ЕС с России, стал именно президент Франсуа Олланд, который тоже представляет Социалистическую партию. Возникает вопрос, как Франция могла дойти до такого?

Французские эксперты и журналисты Жерар Двэ и Патрис Льом считают, что Олланд изменил отношение к Москве в 2015 году. Когда Франция стала жертвой террористов, Олланд решим, что Россия не "забитая" страна, а "объективный союзник" против "Исламского государства". На вопрос, не ставит ли такая смена отношения его на одну ступень с Ле Пен и Фийоном, Олланд ответил: "Нет, они поддерживают Москву безоговорочно".

Издание Financial Times писало, что ЕС время эффективно бороться против кибер-бойцов Путина. Еще до выборов американский накапливались свидетельства того, что российские кибер-солдаты нацелились на Европу. Немецкая разведка считает, что в мае 2015 года русские вторглись в компьютерную сеть немецкого парламента. В прошлом году том, как российские механизмы пропаганды взялись сеять вражду вокруг миграционной политики Ангелы Меркель, много сказало о намерениях Москвы. Институты ЕС также неоднократно становились жертвами кибератак.

Издание The Guardian писало, что отчет разведки США о хакерские атаки России не остановит Трампа. Сейчас невозможно остановить процесс прихода Трампа в Белый дом. И хотя нельзя точно сказать, повлияли ли бы на рельтат публикация перед выборами отчета о хакерах из России, американский народ не был полностью проинформирован об опасностях, которые поступают от кандидата Трампа.