Во Франции назвали результат окончательного подсчета голосов на выборах президента

Макрон одержал уверенную победу над Ле Пен.

Макрон набрал ровно вдвое больше голосов, чем Ле Пен.

За лидера движения "Вперед!" Эммануэля Макрона проголосовали 66,1% избирателей во Франции во время второго тура президентской гонки.

Об этом свидетельствуют окончательные данные подсчета голосов, которые опубликовало министерство иностранных дел Франции, сообщает "Европейская правда".

Таким образом, кандидатуру Макрона поддержали 20,7 миллионов французов. Тем временем, лидера радикалов из "Национального фронта" Марин Ле Пен получила поддержку 33,9% избирателей, или 10,6 миллионов граждан страны.

Также во время второго тура президентских выборов 2,9% бюллетеней были признаны не действительными, а 8,5% бюллетеней были незаполненными. Несмотря на то, что подсчет уже завершен, официально результат президентских выборов объявят только 10 мая.

7 мая прошел второй тур выборов президента Франции, в котором соревались независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки открылись с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

Больше о победителе на выборах во Франции читайте в статье ZN.UA "Рациональный еврооптимист: кем является новый президент Франции".