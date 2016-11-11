Во Франции депутаты инициируют импичмент Олланду

Документ уже подписали 79 депутатов Национальной ассамблеи Франции.
Импичмент инициировал депутат Национальной ассамблеи Франции Пьер Лелуш. Документ уже подписали 79 депутатов при 58 необходимых. При этом из 199 депутатов-республиканцев инициативу поддерживают 152, говорится в заявлении партии.
Партия "Республиканцы" объясняет, что поводом для инициативы стали "грубые нарушения полномочий в сфере сохранения государственной тайны в сфере обороны" со стороны Олланда.
Речь идет о его Олланда в книге "Президент не должен этого говорить...", где опубликовано 61 интервью с ним.
Как сообщалось ранее, первичные выборы правой партии "Республиканцы" намечены на 20 и 27 ноября. Опросы свидетельствуют о том, что кандидат от "Республиканцев" станет главным претендентом на победу на президентских выборах 2017 года. Тем не менее, бывший премьер Франции Ален Жюппе по-прежнему уверенно опережает своих соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Франции от правой партии "Республиканцы", свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Harris Interactive.Европейская правда