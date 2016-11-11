Во Франции депутаты инициируют импичмент Олланду

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Документ уже подписали 79 депутатов Национальной ассамблеи Франции.

"Республиканцы" инициируют импичмент Олланду

В аппарат Национального собрания Франции поступило предложение об импичменте президенту Франсуа Олланду в связи с "серьезным нарушенияем полномочий в области сохранения государственной тайны", сообщает " Европейская правда " со ссылкой на газету Le Monde.

Импичмент инициировал депутат Национальной ассамблеи Франции Пьер Лелуш. Документ уже подписали 79 депутатов при 58 необходимых. При этом из 199 депутатов-республиканцев инициативу поддерживают 152, говорится в заявлении партии.

Партия "Республиканцы" объясняет, что поводом для инициативы стали "грубые нарушения полномочий в сфере сохранения государственной тайны в сфере обороны" со стороны Олланда.

Речь идет о его Олланда в книге "Президент не должен этого говорить...", где опубликовано 61 интервью с ним.

Как сообщалось ранее, первичные выборы правой партии "Республиканцы" намечены на 20 и 27 ноября. Опросы свидетельствуют о том, что кандидат от "Республиканцев" станет главным претендентом на победу на президентских выборах 2017 года. Тем не менее, бывший премьер Франции Ален Жюппе по-прежнему уверенно опережает своих соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты Франции от правой партии "Республиканцы", свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Harris Interactive.