Во Франции арестовали восемь подозреваемых в причастности к теракту в Ницце

Все восемь человек были задержаны в районе Приморских Альп в юго- восточной Франции.

Задержанные подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство twitter.com

Подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство и предварительно связаны с террористом, который въехал на грузовике в толпу людей. Все восемь человек были задержаны в районе Приморских Альп в юго-восточной Франции.

Пятерым из задержанных уже предъявляли обвинения в связи с терактом.

Поздно вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека, еще один умер в больнице в августе. Более двухсот лиц получили ранения. Среди погибших есть гражданин Украины, еще один с ранениями попал в больницу.