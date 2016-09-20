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Во Франции арестовали восемь подозреваемых в причастности к теракту в Ницце

20 сентября в 15:49

Все восемь человек были задержаны в районе Приморских Альп в юго- восточной Франции.

Ницца теракт
Задержанные подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство
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Во Франции власти сообщили об аресте восьмерых подозреваемых в причастности к теракту на набережной Ниццы 14 июля, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информацию парижской прокуратуры. 

Подозреваемые имеют французское и тунисское гражданство и предварительно связаны с террористом, который въехал на грузовике в толпу людей. Все восемь человек были задержаны в районе Приморских Альп в юго-восточной Франции. 

Пятерым из задержанных уже предъявляли обвинения в связи с терактом. 

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Поздно вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии на Английской набережной Ниццы грузовик въехал в толпу людей. Жертвами теракта в Ницце стали 84 человека, еще один умер в больнице в августе. Более двухсот лиц получили ранения. Среди погибших есть гражданин Украины, еще один с ранениями попал в больницу.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция теракт подозреваемые Альпы
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