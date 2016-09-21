Внутри ЕС отменят роуминг мобильной связи в 2017 году

С середины июня 2017 года европейцы во время поездок по странам ЕС будут платить за мобильную связь, согласно тарифам своего оператора.

Внутри ЕС отменят роуминг в 2017 году matritca.kz

Еврокомиссия согласовала проект регламента мобильной связи, который предусматривает отмену роуминга, а также гарантии защиты операторов от злоупотреблений.

Как предусмотрено в правилах, чтобы отменить роуминг в июне 2017 года, Еврокомиссия на Мальте представила проект для реализации закона об отмене роуминга внутри ЕС, определяющий меры предотвращения злоупотреблений, сказано в заявление Еврокомиссии.

"Представленный проект правил положит конец роумингу в ЕС с середины июня 2017 года для всех, кто путешествует по ЕС. У операторов связи при этом должны быть инструменты защиты от нарушения новых правил", - заявил еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Помимо добросовестного использования политики, оператор мобильной связи сможет взымать дополнительную плату за нарушения, не превышающую установленные цены на роуминг.

В Еврокомиссии подчеркивают, что такие ситуации будут очень ограничены из-за предлагаемой справедливой политики использования и предложили цены на тарифы в размере 4 евроцента за минуту разговора, 1 евроцент за отправку смс и 0,85 евроцента за 1 мегабайт трафика в интернете. Тарифы должны быть одобрены Европарламентом и имплементированы в странах ЕС.

Проект для реализации закона будет обсуждаться с государствами-членами после консультаций с органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC).

Официальный Брюссель начал борьбу по отмене роуминга в начале 2014 года. Проведенное Евробарометром исследование показало, что 47% пользователей не используют мобильный интернет во время поездок, только 1 из 10 использует электронную почту в обычном режиме и более четверти просто отключают свои мобильные телефоны.