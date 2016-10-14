Власти Вьетнама отказали России в размещении военной базы

Во Вьетнаме не хотят размещать на своей территории любых иностранных военных.

Советская, а потом и российская военная база размещалась во Вьетнаме до 2002 года (плакат 1985 года) wikipedia

Во Вьетнаме отказали России в размещении военной базы в заливе Камрань. Министерство иностранных дел страны заявило, что политика Вьетнама "состоит в том, чтобы не заключать военных союзов и не объединяться с какой-либо страной против третьей страны", сообщает DW.

"Мы также не позволим никакому государству размещать на нашей территории военную базу", - отметил официальный представитель министерства Ле Хай Бинь.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

Базу в городе Камрань Вьетнам передал СССР в безвозмездную аренду в 1979 году, в последующие годы на ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. О выводе войск с базы в Камрани Путин сообщил одновременной с решением о кубинской базе - в 2001 году.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.