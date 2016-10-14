Власти Вьетнама отказали России в размещении военной базы

Во Вьетнаме не хотят размещать на своей территории любых иностранных военных.
"Мы также не позволим никакому государству размещать на нашей территории военную базу", - отметил официальный представитель министерства Ле Хай Бинь.
Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме.
Базу в городе Камрань Вьетнам передал СССР в безвозмездную аренду в 1979 году, в последующие годы на ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. О выводе войск с базы в Камрани Путин сообщил одновременной с решением о кубинской базе - в 2001 году.
Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.Deutsche Welle (Русская редакция)