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Власти Вьетнама отказали России в размещении военной базы

14 октября в 06:45

Во Вьетнаме не хотят размещать на своей территории любых иностранных военных.

база во Вьетнаме
Советская, а потом и российская военная база размещалась во Вьетнаме до 2002 года (плакат 1985 года)
wikipedia
Во Вьетнаме отказали России в размещении военной базы в заливе Камрань. Министерство иностранных дел страны заявило, что политика Вьетнама "состоит в том, чтобы не заключать военных союзов и не объединяться с какой-либо страной против третьей страны", сообщает DW.

"Мы также не позволим никакому государству размещать на нашей территории военную базу", - отметил официальный представитель министерства Ле Хай Бинь.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает возможность возвращения советских военных баз на Кубе и во Вьетнаме. 

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Базу в городе Камрань Вьетнам передал СССР в безвозмездную аренду в 1979 году, в последующие годы на ней базировалась 17-я оперативная эскадра ВМФ. О выводе войск с базы в Камрани Путин сообщил одновременной с решением о кубинской базе - в 2001 году.

Напомним, в конце 2014 года США и Куба постепенно начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года, после более чем полувекового перерыва, открылись посольства США на Кубе и Кубы – в США.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги военный Вьетнам Россия ВМФ войска
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