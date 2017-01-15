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Власти Турции заявили о нейтрализации девяти боевиков ИГИЛ

15 января в 15:07

Турецкие войска также уничтожили 198 объектов, включая оружие, технику, командные центры террористов и склады боеприпасов.

ИГИЛ
Власти Турции сообщили о нейтрализации нескольких боевиков ИГИЛ
b.dk
В ходе очередного этапа операции "Щит Евфрата" войска Турции уничтожили 198 объектов, принадлежащих боевикам "Исламского государства", а также нейтрализовали девять боевиков ИГИЛ, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на военных чиновников государства.

Все боевики были нейтрализованы на севере Сирии. По словам сотрудников агентства, власти Турции любят использовать в отношении боевиков слово "нейтрализован", которым может обозначаться как убийство террориста, так и взятие его в плен.

Согласно заявлению Генерального штаба Турции, войска страны уничтожили в общей сложности 186 объектов ИГИЛ. С соответствующим заявлением турецкие чиновники выступили в воскресенье, 15 января. Среди уничтоженного склады боеприпасов, командные центры, защитные сооружения, транспортные средства и оружие, включая гаубицы и ракетные установки. Отдельно были уничтожены 12 других объектов.

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Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков этой организации.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики уничтожение Турция ИГИЛ
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