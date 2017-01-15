Власти Турции заявили о нейтрализации девяти боевиков ИГИЛ

Турецкие войска также уничтожили 198 объектов, включая оружие, технику, командные центры террористов и склады боеприпасов.
Все боевики были нейтрализованы на севере Сирии. По словам сотрудников агентства, власти Турции любят использовать в отношении боевиков слово "нейтрализован", которым может обозначаться как убийство террориста, так и взятие его в плен.
Согласно заявлению Генерального штаба Турции, войска страны уничтожили в общей сложности 186 объектов ИГИЛ. С соответствующим заявлением турецкие чиновники выступили в воскресенье, 15 января. Среди уничтоженного склады боеприпасов, командные центры, защитные сооружения, транспортные средства и оружие, включая гаубицы и ракетные установки. Отдельно были уничтожены 12 других объектов.
Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов.
Ранее представитель Пентагона заявил, что за два года военной операции против ИГИЛ, возглавляемая США коалиция, уничтожила на территории Сирии и Ирака около 50 тысяч боевиков этой организации.ZN.UA