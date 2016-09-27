Власти Турции уволили из разведки 87 подозреваемых в связях с Гюленом

В отношении 52 из 87 уволенных сотрудников турецкой разведки возбуждены уголовные дела.

После попытки военного переворота власти Турции провели масштабные чистки в армии Reuters

Власти Турции уволили 87 сотрудников Национальной разведывательной организации страны, заподозренных в связях с проживающим в США проповедником Фетхуллой Гюленом, которого они считают ответственным за летнюю попытку военного переворота в Турции.

По информации Анатолийского информационного агентства, в отношении 52 из 87 уволенных сотрудников разведки возбуждены уголовные дела. Проверка в разведывательной организации продолжается.

На данный момент власти успели проверить около 100 разведчиков, в то время как непосредственно после провалившейся попытки переворота проверке было решено подвергнуть 141 сотрудника ведомства.

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Гюлен свое участие в перевороте опроверг. Из-за попытки переворота, в ходе первой волны чисток, не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных после попытки военного переворота в Турции, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану. По состоянию на 9 августа в Турции из-за попытки переворота арестовали 22 тысячи человек.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.