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Власти Турции установили личность стамбульского террориста, но его имя пока не оглашают

4 января в 14:40

Розыск преступника, личность которого уже установлена, продолжается.

взрыв Стамбул стадион
В Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта
Властям Турции удалось установить личность террориста, который в новогоднюю ночь устроил бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил в среду, 4 января, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Оглашать имя преступника министр не стал. Его розыск продолжается.

Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта.

В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек, сообщает агентство dpa.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Тэги Турция терроризм теракт
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