Власти Турции установили личность стамбульского террориста, но его имя пока не оглашают

Розыск преступника, личность которого уже установлена, продолжается.
Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта.
В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек, сообщает агентство dpa.
В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.
Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".Deutsche Welle (Русская редакция)