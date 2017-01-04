Власти Турции установили личность стамбульского террориста, но его имя пока не оглашают

Розыск преступника, личность которого уже установлена, продолжается.

В Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта

Властям Турции удалось установить личность террориста , который в новогоднюю ночь устроил бойню в ночном клубе в Стамбуле. Об этом заявил в среду, 4 января, министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому государственному агентству Anadolu. Оглашать имя преступника министр не стал. Его розыск продолжается.

Тем временем в Турции продолжаются задержания в связи с расследованием стамбульского теракта.

В городе Измир были задержаны 27 подозреваемых. Общее число задержанных составило уже 43 человек, сообщает агентство dpa.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".