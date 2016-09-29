Топ Новости
<
>

Власти Судана применяли химическое оружие против мирного населения - Amnesty International

29 сентября в 06:47

Некоторые дети после химических атак умирали почи сразу.

судан
Дети в Судане гибнут от химического оружия
РИА Новости
С января 2016 года в регионе Дарфур в Судане от применения химического оружия погибли 200 человек. Люди, пострадавшие от "ядовитого дыма", не могли дышать, их рвало кровью, а кожа покрывалась волдырями и отслаивалась. Правозащитники нашли 56 свидетелей, которые подтвердили как минимум 30 случаев использования химического оружия,  отметила Amnesty International в своем новом докладе, сообщает Русская служба ВВС. По словам правозащитников, им предоставили множество фотографий и видео с пострадавшими детьми. Очевидцы рассказывали, что некоторые дети, оказавшиеся в зоне атаки, умирали почти сразу, а некоторые мучились еще несколько месяцев.

Правительство Судана пока никак не прокомментировало доклад и не ответило на запрос правозащитной организации.

Конфликт в Дарфуре (Западный Судан) начался более 13 лет назад, с тех правительство и проправительственные араьские группировки воюют тут с местным темногожим населением.

Читайте также: Боевики ИГ применили химическое оружие в Ираке

Ранее в ООН заявляли о применении химического оружия и в ходе конфликта в Сирии. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
Читайте также
Тэги химия оружие дети Судан
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.90
EUR 29.07
Последние новости