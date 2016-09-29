Власти Судана применяли химическое оружие против мирного населения - Amnesty International

Некоторые дети после химических атак умирали почи сразу.

Дети в Судане гибнут от химического оружия РИА Новости

С января 2016 года в регионе Дарфур в Судане от применения химического оружия погибли 200 человек. Люди, пострадавшие от "ядовитого дыма", не могли дышать, их рвало кровью, а кожа покрывалась волдырями и отслаивалась. Правозащитники нашли 56 свидетелей, которые подтвердили как минимум 30 случаев использования химического оружия, отметила Amnesty International в своем новом докладе, сообщает Русская служба ВВС. По словам правозащитников, им предоставили множество фотографий и видео с пострадавшими детьми. Очевидцы рассказывали, что некоторые дети, оказавшиеся в зоне атаки, умирали почти сразу, а некоторые мучились еще несколько месяцев.

Правительство Судана пока никак не прокомментировало доклад и не ответило на запрос правозащитной организации.

Конфликт в Дарфуре (Западный Судан) начался более 13 лет назад, с тех правительство и проправительственные араьские группировки воюют тут с местным темногожим населением.

Ранее в ООН заявляли о применении химического оружия и в ходе конфликта в Сирии.