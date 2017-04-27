Власти Польши не стоит молчать об операции "Висла" - Rzeczpospolita

Коваль напоминает, как президент Лех Качиньский без колебаний осуждал польские тоталитарные практики.

Варшаве не стоит воздерживаться от осуждения депортации украинцев во время операции "Висла". we.org.ua

В случае операции "Висла", которая касалась около 140 тысяч польских мирных жителей, большинство из которых были украинцами, выбор прост.

Или в Варшаве будут считать, что государственную польскую позицию в 1947 году представляли силы Корпуса внутренней безопасности, молодой Войцех Ярузельский, боровшийся как с украинскими, так и польскими "бандами", а также политбюро "Польской рабочей партии". Или же Польша обратится к элементарной моральности, которая запрещает возложение коллективной ответственности и проведение военных акций против гражданских людей включительно с женщинами и детьми.

Об этом на страницах Rzeczpospolita пишет польский историк и бывший евродепутат Павел Коваль. Он напоминает, как 10 лет назад президент Лех Качиньский не имел никаких сомнений в вопросе операции "Висла". Он пригласил в свою часовню польского католического кардинала Юзефа Глемпа и главу украинской греко-католической церкви Любомира Гузара, а также представителей украинского меньшинства в Польше на совместное чтение Священного Писания. Вместе с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко он издал заявление, в котором говорилось о несправедливости тоталитарной акции. А в собственном выступлении перед прессой Качиньский добавил, что все эти торжества считает дополнением его голосования в Сенате за постановление об осуждении событий 1947 года.

В этом разница между позицией политика и позицией исследователя. Историк докапывается до истины, ищет контекст и исторические связи, он может остановиться и уделить этому внимание. Политик же не может остановиться на полпути. Ему приходится судить об исторических событиях с позиции закона и нравственности. В некоторых вопросах, таких как тоталитарное наследие, не достаточно одного только "вбивания осинового кола". И не имеет значения, извинились ли "другие" за это, а еще кто-то за что-то другое.

"Конференция Института политических исследований PAN, которая состоялась в понедельник, и оценки омбудсмена не оставили никаких сомнений. Акция "Висла" была тоталитарной практикой, равносильной тому, что Москва в те времена делала в СССР. Память о польском героизме во времена Второй мировой войны, о том, что как польское государство мы были подальше от преследований, депортаций, создания лагерей, говорит нам держаться подальше от искания "плюсов" в дьявольских тоталитарных практиках власти", - пишет Коваль.

Он добавляет, что именно поэтому очень важно, чтобы теперь, через 70 лет после "Вислы" нынешние представители власти Польши взяли пример с Леха Качиньского и нарушили тишину в вопросе тех событий своим осуждением и отделением свободной Польши от поступков Корпуса внутренней безопасности и наследства генерала Кароля Шверчевского "Вальтера".

Ранее эксперт Елена Гетманчук писала в статье для ZN.UA, вопрос пересмотра украинской исторической политики не исчезнет с польской повестки дня. По мнению аналитика, нынешнее польское правительство "Права и справедливости" - первый с 1989 года правительство Польши, в наименьшей степени готово учитывать ожидания и опасения иностранных партнеров, прислушиваясь, в первую очередь, к настроениям своих избирателей.