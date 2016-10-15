Власти Малайзии выдали Турции трех сторонников Гюлена

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Договоренность о выдаче подозреваемых была достигнута в ходе встречи главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Малайзия выдала Турции сторонников Гюлена Associated Press

Власти Малайзии передали Турции трех человек, подозреваемых в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Договоренность о выдаче подозреваемых была достигнута в ходе встречи Чавушоглу и премьер-министра Малайзии Наджиба Разака на прошлой неделе в Таиланде.

"Вчера ночью в Турцию были экстрадированы три человека", - цитирует агентство "Анадолу" главу турецкого внешнеполитического ведомства.

Попытка военного переворота произошла в ночь с 15 на 16 июля, однако она завершилась полным провалом. Погибли 246 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. Из-за попытки переворота не менее 60 тысяч человек были задержаны, уволены или отстранены от работы. Среди уволенных, помимо военных и полицейских, оказались учителя, деканы университетов и журналисты, которых турецкие власти считают недостаточно лояльными президенту Эрдогану.

Анкара обвиняет Гюлена, который с 1999 года проживает в США, и его сторонников в непосредственной причастности к попытке государственного переворота.

Оппозиционный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен отверг свою причастность и заявил, что переворот мог быть постановочным и к этому может быть причастен Эрдоган.

Подробнее о последствиях попытки государственного переворота в Турции читайте в статье Сергея Данилова "Окно возможностей Реджепа Эрдогана" для ZN.UA.